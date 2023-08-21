В Томске демонтируют забор на Набережной реки Ушайки

21 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сегодня, 21 августа, в Томске начался демонтаж строительного забора на Набережной реки Ушайки.

Поручение о сносе конструкции в середине июня дал и. о. мэра города Михаил Ратнер. Тогда он отметил, что «пора убирать этот позор с главной площади города».

Напомним, реконструкция томской набережной велась с 2014 года. Часть, примыкающая к пл. Ленина, открыта в 2019 году. Вторая часть, которая расположена от пер. Батенькова до здания Томской филармонии, до сих пор была огорожена.

Фото: Серафима Кузина

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