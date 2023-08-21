Три некоммерческие организации Томска объединились в рамках акции «Дети вместо цветов»

21 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Впервые в Томске три некоммерческие организации объединились для проведения традиционной акции «Дети вместо цветов» к 1 сентября. Речь идет об Ассоциации родителей детей с аутизмом «АУРА», Томском региональном отделения Всероссийского общества глухих и Ассоциации «Союз родителей детей инвалидов», сообщают организаторы.

«Традиционно 1 сентября дети идут в школу с букетом для учителя. Получить сразу 20-30 букетов безусловно приятно, но радость от них мимолетна, цветы завянут и забудутся. А совершить добрый поступок, почувствовать, что стал участником чего-то важного, большого и без преувеличения меняющего жизни — это гораздо ценнее», — говорится в сообщении.

Также организаторы уточняют, что глухим детям нужны сурдопедагоги, детей с аутизмом нужно учить специальной коммуникации, многим детям с тяжёлой инвалидностью нужны эффективные методические материалы. Помочь можно, приняв участие в акции. Для этого родителям одного класса вместо цветов от каждой семьи рекомендуют собрать деньги на один общий букет. Сэкономленные деньги можно направить на благотворительность в одну из трёх организаций, помогающих детям-инвалидам, участвующих в акции и заполнить анкету участника (одну от класса).

Участники акции с 29 по 31 августа получают сувенирную продукцию акции для класса, выдают детям, украшают общий букет учителю.

Срок проведения акции 20–31 августа. Подробнее о ней можно узнать на сайте.

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