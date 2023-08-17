Слезы, прочь: цифровая премьера сериала «Плакса» состоится 28 сентября в Wink

17 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Премьера 8-серийной музыкальной драмы «Плакса» от Сергея Жукова состоится 28 сентября 2023 года эксклюзивно в видеосервисе Wink. Это совместный проект компании «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН», видеосервиса Wink и телеканала СТС. Сериал войдет в линейку Wink Originals. Телепремьеру покажет в новом сезоне канал СТС.

«Плакса» вошла в конкурсную программу фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который пройдет в Сочи с 7 по 12 сентября. Кстати, именно Сочи стал в сериале городом Новоморском, в котором происходит действие.

По сюжету сериала «Плакса» главная героиня — школьница Маша (Ника Жукова) — вместе с родителями вынуждена переехать из Москвы в Новоморск. После элитной гимназии на Рублевке девочке непросто мириться с порядками провинциальной школы. В новой школе она становится жертвой буллинга — изощренного психологического и физического преследования со стороны одноклассниц. Оно становится особенно жестким из-за чувств, вспыхнувших у Маши к парню (Алексей Онежен) главной звезды и бунтарки школы Крис (Диана Енакаева). С подачи Крис к Маше приклеилось прозвище «Плакса». Справляться с проблемами и слезами героине помогает только музыка и группа, которую она собрала вместе с другими учениками (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьёв, Софья Николаева).

Сериал «Плакса» — сложный и масштабный проект, снимая который творческая группа не шла ни на какие компромиссы. В кадре нет ничего случайного, всё несет смысловую нагрузку. Так, создатели долго выбирали дом бабушки (Ирина Розанова), к которой вынуждена перебраться Маша с мамой (Агата Муциенице). Его нашли в старом и очень атмосферном сочинском дворике. Каждая деталь в кадре и костюмы работают на достоверность истории, они безусловно узнаваемы сегодняшними школьниками. Точно так же, как и вкусы, стиль поведения, привычки и сленг подрастающего поколения — ведь в ролях очень молодые актеры, для которых это естественная среда.

«“Плакса» — это первый за очень долгое время сериал для подростков, в котором музыка играет одну из главных ролей. Но музыкальный — не значит поверхностный. В сериале мы поднимаем очень важную проблему школьного буллинга, с которым сталкиваются дети и как бы не замечают взрослые. У нас получился откровенный разговор об этом, что наверняка найдет отклик в сердцах школьников и их родителей. Для сериала написано 12 песен, большинство из которых исполнила Ника Жукова, а три, включая дуэтную с Никой, исполнил популярный певец Ваня Дмитриенко. Для него наш сериал станет дебютной актерской работой. В каждом эпизоде «Плаксы» будет представлен видеоклип — такого раньше в сериалах никто не делал. Через эти клипы раскрываются характер и эмоции главной героини. Музыка помогает ей справляться с проблемами, сохранить свой внутренний мир, бороться за любовь. И я мечтаю, что, как когда-то после «Ранеток», девчонки и мальчишки вновь возьмутся за гитары, а в итоге на нашей музыкальной сцене появится много новых ярких талантов», — отметил Сергей Жуков, генеральный продюсер, композитор сериала «Плакса» и отец Ники.

«Сериал „Плакса“ берется за сложную и болезненную для подростков проблему, но вселяет в них надежду. Буллинг отравляет жизнь огромному количеству школьников. Но если подросток начинает понимать причины происходящего, видеть манипуляции, распознавать приемы газлайтинга и прочего психологического насилия, он уже становится сильнее. В этом смысле „Плакса“ — видеоэнциклопедия для детей и взрослых по всем этим приемчикам. Будет замечательно, если зрители сериала поймут, что они не одни, что зло не всесильно, и найдут способы защиты своего я», — подчеркнул Антон Володькин, генеральный директор видеосервиса Wink (СП «Ростелекома» и НМГ).

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».