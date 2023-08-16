Томичей приглашают на просмотр документального фильма о лагере жен изменников родины

Томский Обзор / Фото: 16 августа 2023 // Фото: nkvdmuseum.ru

В субботу, 19 августа, в мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» состоится показ документального фильма «26 точка». Ленту представит автор сценария Елена Даздорова, сообщают организаторы.

Картина режиссера Павла Гладунова рассказывает о судьбах семей, пострадавших от Большого террора, о женщинах, которые оказались в лагерях ГУЛАГа. В центре повествования фильма — история Акмолинского лагеря жен изменников родины (его сокращенно называют «АЛЖИР»). Официально лагерь именовался 26 точкой, через него в период с 1938-го по 1953-й год прошли порядка 20 тысяч женщин.

Начало показа в 16.00 по адресу: пр. Ленина, 44. Вход свободный по предварительной регистрации. После просмотра состоится обсуждение фильма с автором сценария.

По словам организаторов, показ фильма «26 точка» открывает регулярный формат музейного киноклуба. Каждые две недели по субботам в стенах «Следственной тюрьмы НКВД» будут демонстрироваться и обсуждаться документальные и игровые фильмы.

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