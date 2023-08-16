18+
18+
РЕКЛАМА

Томичей приглашают на просмотр документального фильма о лагере жен изменников родины

Культура в Томске, Томские новости, кино фильмы мероприятия интересные новости куда сходить культура Томичей приглашают на просмотр документального фильма о лагере жен изменников родины

В субботу, 19 августа, в мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» состоится показ документального фильма «26 точка». Ленту представит автор сценария Елена Даздорова, сообщают организаторы.

Картина режиссера Павла Гладунова рассказывает о судьбах семей, пострадавших от Большого террора, о женщинах, которые оказались в лагерях ГУЛАГа. В центре повествования фильма — история Акмолинского лагеря жен изменников родины (его сокращенно называют «АЛЖИР»). Официально лагерь именовался 26 точкой, через него в период с 1938-го по 1953-й год прошли порядка 20 тысяч женщин.

Начало показа в 16.00 по адресу: пр. Ленина, 44. Вход свободный по предварительной регистрации. После просмотра состоится обсуждение фильма с автором сценария.

По словам организаторов, показ фильма «26 точка» открывает регулярный формат музейного киноклуба. Каждые две недели по субботам в стенах «Следственной тюрьмы НКВД» будут демонстрироваться и обсуждаться документальные и игровые фильмы.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Лестницу на Кузнечном спуске отремонтировали в Томске

8 августа 2023
Томские новости

«Настал тот момент, когда необходимо провести плановые работы» — инженер «Томскводоканала» о масштабном отключении воды в Томске

25 июля 2023
Томские новости

Томичей приглашают отметить 15-летие журнала «Новый рок»

3 августа 2023
Томские новости

В Томске до субботы перекроют часть Московского тракта

16 августа 2023
Томские новости

Спортсменка из Томской области стала лучшей на Кубке России по легкой атлетике

18 июля 2023
Томские новости

Более 20 издательств примут участие в фестивале искусства и чтения «ТОМ»

14 августа 2023
Томские новости

Суд не нашел вины руководства авиакомпании «Томск Авиа» в ее банкротстве

24 июля 2023
Томские новости

В Томске появился новый стрит-арт об Ушайке от Ильи Wince Маломощенко

7 августа 2023
Томские новости

Бывший начальник департамента спецпроектов Томской области возглавил дирекцию корпоративного развития ТПУ

18 июля 2023
<