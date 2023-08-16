Четыре томских ленты вошли в шорт-лист фестиваля сибирских короткометражек

Томский Обзор / Фото: 16 августа 2023 // Фото: makersofsiberia.com

Фестиваль сибирского короткометражного кино Makers of Siberia Film Festival объявил шорт-лист конкурсной программы. В него вошли 15 фильмов, снятых за последние два года в трех республиках и шести городах страны, сообщают организаторы.

В шорт-лист попали четыре томских короткометражки — «Времени нет» (2022 г.) от режиссеров Екатерины Тепловой-Юрчук и Полины Вязовой, «Иван Савельевич теряет профессию» (2023 г.) от Кирилла Доровских, «26-й кольцевой» (2023 г.) от Дарьи Одышевой, «Как стать красивой» (2023 г.) от проекта «Малышки 18:22» (Аксинья Сарычева). От Новосибирска вошли две ленты — «Я дома» (2021 г.) Жени Третьякова и «Ау» (2023 г.) от режиссера Тимофея Шилова. Полный список опубликован по ссылке.

По словам организаторов, всего отборочная комиссия отсмотрела 270 заявок из разных регионов и городов Сибири.

«Конкурс Makers of Siberia Film Festival невероятно разнообразен. Здесь нашлось место и экспериментальной анимации, и документальному кино, причем самых разных форматов, от документальной сказки до монтажного кино и документации перформансов, танцевального и звукового. В игровой части есть как профессиональные работы, снятые по всем законам кинопроизводства, так и невероятно обаятельное любительское кино, сделанное сибирскими школьниками. Какие-то работы попадают в нерв времени, какие-то, наоборот, бегут актуального. Что же их всех объединяет, помимо географии? Прежде всего — воображение и изобретательность средств, которые выбрали режиссеры, чтобы рассказать о реальности. Сценарным материалом для коротких рассказов о мире служат довольно странные вещи — найденная коробка со старыми диафильмами, трамвайные остановки, красные туфли, скидочные пластиковые карточки и даже выдуманный язык птиц. В получившейся программе — пятнадцать совершенно разных взглядов на реальность», — рассказал Константин Шавловский, арт-директор фестиваля Makers of Siberia Film Festival.

Напомним, участники конкурса будут бороться за главный приз — грант на съемки следующего фильма в размере 200 тысяч рублей, а также специальные призы от партнеров фестиваля. Итоги конкурса будут подведены в октябре — первые фестивальные показы пройдут в Санкт-Петербурге 21 и 22 октября, после чего фестиваль проедет в октябре и ноябре по городам Сибири: в планах показы в Тюмени, Омске, Томск, Ханты-Мансийске и Красноярске.

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