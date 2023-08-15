Асфальтирование Коммунального моста в Томске начнется в ближайшие два дня

15 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Из-за дождливой погоды и штормового предупреждения работы по асфальтированию Коммунального моста в Томске начнутся позже запланированного, сообщает пресс-служба мэрии.

— Сегодня подрядная организация заведет на Коммунальный мост необходимую технику, и как только погода позволит, приступит к асфальтированию. Рассчитываем, что работы начнутся в ближайшие два дня, — цитирует пресс-служба мэрии заммэра по архитектуре и строительству Алексея Макарова.

По его словам, с подрядчиком достигнута договоренность, в рамках которой специалисты будут работать в несколько смен, чтобы выполнить асфальтирование в заявленные ранее сроки. Задача остается прежней — открыть полноценное движение по мосту к сентябрю.

Напомним, ранее предполагалось, что работы по асфальтированию Коммунального моста должны были стартовать сегодня, 15 сентября.

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