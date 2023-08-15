Томичей приглашают на научный пикник под открытым небом

15 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Информационного центра по атомной энергии Томска

В четверг, 17 августа, в Городском саду Томска пройдет научный пикник на траве от команды Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) Томска. Гостей ждут различные активности и научно-популярное ток-шоу «Разберём на атомы: жара».

Как сообщают организаторы, под навесом между озером и экстрим-парком в 17:00 начнёт работу «Научная лужайка». Здесь участники мероприятия смогут проверить свою эрудицию на «Детекторе знаний», расположить научные события по хронологии в игре «Хронограф» и др. Далее стартует игротека. Гости площадки смогут сыграть в настольные игры от сети ИЦАЭ, а также в кооперативные, стратегические и логические настолки.

Центральным событием вечера станет научно-популярное ток-шоу «Разберём на атомы: жара», которое начнётся в 19:00. Три эксперта из разных областей знаний раскроют понятие жары с точки зрения физики, метеорологии и косметологии.

Елена Харюткина, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Лаборатории физики климатических систем Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, расскажет о том, в чём разница между погодой и климатом, какие учёные их изучают, что происходит с климатом в Сибири и в мире и какие возникают аномалии от этих изменений.

От Максима Балачкова, ассистента инженерной школы ядерных технологий Томского политехнического университета, слушатели узнают о строении реакторов атомных электростанций.

Завершит лекцию Елена Рубанова, эксперт по подбору косметических средств. Она объяснит, как негативно солнечные лучи влияют на кожу и какие уходовые средства помогут противостоять этому. Слушатели смогут опробовать различную продукцию и получить небольшую консультацию от специалиста.

Научный пикник пройдёт в Городском саду (ул. Герцена, 6) на траве. На площадке будут пледы и мягкие мешки, но организаторы советуют дополнительно взять с собой подстилки, пледы или туристические коврики.

На мероприятие вход свободный по предварительной регистрации.

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