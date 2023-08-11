В общежитии томского межвузовского кампуса будут жить только старшекурсники

11 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Студенты томских вузов будут переезжать в общежитие строящегося кампуса после окончания второго курса обучения. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение вице-губернатора Томской области Андрей Антонов.

«Предполагается, что они (студенты — прем. ред.) будут начинать проживать в кампусе с третьего курса. Это студенты третьего, четвертого, пятого курсов, магистры и те, кто уже занимается наукой в аспирантуре», — сказал Антонов на обсуждении проекта создания кампуса в Общественной палате региона.

По его словам, первокурсники и второкурсники будут проходить социализацию в Томске, а после продолжат обучение в кампусе, строящемся в поселке Заварзино-Радиостанция рядом с Особой экономической зоной «Томск». Такое соседство позволит студентам третих курсов начать сотрудничать с компаниями, находящимися на этой территории, и промышленными партнерами.

Антонов отметил, что в настоящее время стоимость проживания в общежитии по типу гостиницы предусмотрена в размере 7,5 тыс. рублей в месяц. При этом у вузов и промпартнеров будут программы субсидирования стоимости жилья.

Кроме того, по словам вице-губернатора, недалеко от будущего кампуса предусмотрены площади для жилой застройки на 55 тыс. человек и для строительства вузами своих лицейских корпусов.

Как сообщалось, обсуждение кампуса идет с 2019 года, тогда на Петербургском международном экономическом форуме бывший губернатор региона Сергей Жвачкин, на тот момент глава Минобрнауки РФ Михаил Котюков и глава госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов подписали соглашение о строительстве в Томске студенческого кампуса в рамках нацпроекта «Образование».

Соглашение предполагало, что в Томске будет построен многофункциональный студенческий кампус на 10 тыс. мест, затем концепция поменялась, теперь предполагается разместить только 6 тыс. человек. Помимо общежитий в нем разместятся спортивные объекты, общественные пространства и центры исследований и разработок крупных промышленных компаний.

С частной концессионной инициативой о создании и эксплуатации кампуса выступало ООО «Томский студенческий кампус» — СП Газпромбанка и ГК «Гранит», созданное в 2021 году. Чиновники несколько раз озвучивали плановые сроки подписания концессионного соглашения, однако затем переносили их. В настоящее время предполагается, что концессионное соглашение будет подписано в сентябре.

Изначально предполагалось, что кампус разместится на левом берегу реки Томь напротив Лагерного сада, но в конце марта Минобрнауки и Минстрой предложили построить его в поселке Заварзино-Радиостанция на восточной окраине Томска в непосредственной близости от Особой экономической зоны. Позднее градсовет региона утвердил эту площадку.

По предварительным данным, площадь кампуса составит 191 тыс. кв. м, стоимость строительства — 41,66 млрд рублей. Срок ввода кампуса — третий квартал 2027 года, под управление региона кампус перейдет к 2048 году.

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