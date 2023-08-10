Восемь кандидатов примут участие в конкурсе на должность мэра Томска

10 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сегодня, 10 августа, в Томске завершился прием документов для участия в конкурсе на должность мэра. Как сообщает городская дума, в выборах примут участие восемь кандидатов.

Претендентами на должность мэра стали:

Александр Вульф, директор «Асиновского единого ресурсного центра» Ольга Киргинцева, гендиректор ООО «Финансовая защита» Евгений Макаренко, зам.гендиректора ООО «ТомПромТранс» Дмитрий Махиня, заммэра Омска, директор департамента имущественных отношений Марсель Миннахмедов, индивидуальный предприниматель Игорь Ольховский, директор ООО «Профтранс» Инга Первушина, директор ООО «Уют Тепло Комфорт» и действующий депутат Думы Томска Василий Попов, начальник отдела дилерских продаж ООО «Компания Металл Профиль Восток»

Отмечается, что четверо кандидатов — Инга Первушина, Евгений Макаренко, Игорь Ольховский и Василий Попов — представили свои программы развития Томска.

Официальные документы будут опубликованы на сайте Думы Томска в течение трех рабочих дней.

Напомним, что мэра в Томске теперь избирают не жители, а депутаты гордумы из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Первый конкурс, проходивший в апреле 2023 года, не состоялся из-за самоотвода двух кандидатов — Михаила Ратнера и Максима Лучшева. Повторный конкурс должен состояться 22 августа. Выборы мэра назначены на 5 сентября.

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