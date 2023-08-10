Восемь кандидатов примут участие в конкурсе на должность мэра Томска
Сегодня, 10 августа, в Томске завершился прием документов для участия в конкурсе на должность мэра. Как сообщает городская дума, в выборах примут участие восемь кандидатов.
Претендентами на должность мэра стали:
- Александр Вульф, директор «Асиновского единого ресурсного центра»
- Ольга Киргинцева, гендиректор ООО «Финансовая защита»
- Евгений Макаренко, зам.гендиректора ООО «ТомПромТранс»
- Дмитрий Махиня, заммэра Омска, директор департамента имущественных отношений
- Марсель Миннахмедов, индивидуальный предприниматель
- Игорь Ольховский, директор ООО «Профтранс»
- Инга Первушина, директор ООО «Уют Тепло Комфорт» и действующий депутат Думы Томска
- Василий Попов, начальник отдела дилерских продаж ООО «Компания Металл Профиль Восток»
Отмечается, что четверо кандидатов — Инга Первушина, Евгений Макаренко, Игорь Ольховский и Василий Попов — представили свои программы развития Томска.
Официальные документы будут опубликованы на сайте Думы Томска в течение трех рабочих дней.
Напомним, что мэра в Томске теперь избирают не жители, а депутаты гордумы из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Первый конкурс, проходивший в апреле 2023 года, не состоялся из-за самоотвода двух кандидатов — Михаила Ратнера и Максима Лучшева. Повторный конкурс должен состояться 22 августа. Выборы мэра назначены на 5 сентября.
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