Ботаникум. Почему рогатик меняет цвет?

25 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

Как редкие растения попадают в Красную Книгу Томской области и как могут исчезнуть из нее, где узнать о местах их произрастания и что важно делать для спасения флоры региона?



Партнер проекта — компания «Газпромнефть-Восток», работающая в сибирской тайге. Вместе с ней мы исследуем лесные просторы и узнаем у специалистов интересные факты о редкой флоре в спецпроекте «Ботаникум» на Томском Обзоре.

В Красной Книге присутствуют не только растения, но и грибы. Один из таких «краснокнижных» видов — рогатик.

Обладатель забавного названия распространен в Европе, Азии и Северной Америке — и везде он редок! В Томской области его нашли в начале нулевых в Парабельском, Чаинском и Молчановском районах. При надавливании на бледную ткань гриба, он меняет цвет, становясь буровато-красным или даже фиолетовым. Это химическая реакция: сминаясь, волокна начинают окисляться, контактируя с воздухом.

А еще рогатик приятно пахнет и обладает горковатым вкусом, рассказывает Наталья Чернова из Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН. Аромат — один из важных факторов, позволяющих микологам отличать разные виды грибов друг от друга.

Узнать больше о флоре и фауне региона нам помогают просветительские проекты, например, экотропы. Одну из них регулярно обустраивают в парке «Околица» под Томском: здесь есть инфостенды, обновляется пешеходная дорожка, высаживают хвойные. Это еще одна волонтерская акция «Газпромнефть-Востока», реализованная силами сотрудников предприятия и представителей «Облкомприроды». «Экологически грамотный человек никогда не станет вредить природе, а именно это и является вкладом каждого в сохранение того пространства, в котором мы живем», — считают организаторы тропы.

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