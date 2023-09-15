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Ботаникум. Как питается болотный житель с реки Еллекулуньях

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Как редкие растения попадают в Красную Книгу Томской области и как могут исчезнуть из нее, где узнать о местах их произрастания и что важно делать для спасения флоры региона?

Партнер проекта — компания «Газпромнефть-Восток», работающая в сибирской тайге. Вместе с ней мы исследуем лесные просторы и узнаем у специалистов интересные факты о редкой флоре в спецпроекте «Ботаникум» на Томском Обзоре.

Пухонос дернистый — житель Васюганского болота, истока реки Еллекулуньях в Каргасокском районе и некоторых других мест в Томской области.

Жизнь пухоноса напрямую зависит от особенностей места, на котором он произрастает. Дело в том, что питание для корней растений в разных слоях болот очень отличается. Низинные подпитываются грунтовыми водами или разливом рек. Срединные — и грунтовыми, и поверхностно сточными, и частично из атмосферы. У верховых болот есть только влага из воздуха, а толща торфа там так велика, что блокирует все остальные питательные вещества для корней растений.

Если болотная экосистема меняется, например, на верховое болото попадает какая-то органика, то количество питательных веществ в грунте тоже увеличивается. И тогда растительный покров, питавшийся раньше лишь дождевой водой, начинает вытесняться другой флорой. Например, мхи на верховом болоте может заменить пухонос, рассказывает Ирина Волкова, руководитель магистерской программы Biodiversity в ТГУ, а падение питательности слоя приведет уже к его вытеснению гораздо менее редкой пушицей из семейства осоковых.

Предприятия, работающие в нефтедобыче, должны заботиться о культивировании экологической безопасности в регионе. «Газпромнефть-Восток» регулярно проводит конкурс «Эколидер» среди своих подрядных организаций. Оценивают показатели безаварийной работы, соблюдение норм и правил охраны окружающей среды, наличие актуальной природоохранной документации и методы утилизации отходов.

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