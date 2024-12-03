В шести райцентрах Томской области улучшили мобильную связь

3 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В шести селах Томской области провели рефарминг и модернизировали базовые станции МТС в диапазоне 900 МГц. Это позволило увеличить ёмкость сети, а также скорость мобильного интернета на 15-20%, сообщает пресс-служба оператора.

Работы проводились в селах Первомайское, Тегульдет, Мельниково, Парабель, Александровское и городе Колпашево. Уточняется, что на новой частоте радиосигнал лучше проникает в помещения и распространяется на большее расстояние. Это позволило увеличить средние скорости мобильного интернета на территории населенных пунктов, а также вдоль автомобильных трасс на подъезде к ним.

— В райцентрах проживает в среднем пять-десять тысяч жителей, в основном это активное население, которое пользуется интернетом, — отметил директор МТС в Томской области Антон Гриднев. — Чтобы отвечать их запросам и растущим нагрузкам на сеть, мы использовали техническое решение, которое позволяет эффективно управлять частотным спектром и в короткий срок улучшить качество связи.

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