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Томичка завоевала «золото» на Чемпионате России по легкой атлетике

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Виктория Погребняк, представлявшая Томскую область и Алтайский край на Кубке России по легкой атлетике, стала лучшей на дистанции 100 метров с барьерами, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Чемпионат проходил с 3 по 6 августа в Челябинске, где около 800 спортсменов из России и Белоруссии соревновались в беге на разные дистанции, с барьерами и препятствиями, в эстафетах, прыжках в высоту и в длину.

Спортсменка школы олимпийского резерва Виктория Погребняк одержала победу на дистанции 100 метров с барьерами с результатом 13.03 секунд. По словам главы областной федерации лёгкой атлетики Андрея Михайловского, время Виктории является рекордным для Томской области. Ранее ее результат на этой же дистанции составлял 13.30 секунды.

Отмечается, что выступающий за Томскую и Московскую области Дмитрий Разумов вошел в пятёрку лучших на дистанции 400 метров. Его результат составил 46.47 секунд.

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