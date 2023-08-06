«Профессорская квартира» приглашает томичей на экскурсии по понедельникам

6 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Каждый понедельник, с 7 августа по 4 сентября, томский частный музей «Профессорская квартира» будет проводить экскурсии для всех желающих. Как сообщают организаторы, посетить экспозицию можно будет без предварительной записи дважды в день.

«Это отличный вариант для тех, кто хочет утолить культурный голод в самом начале недели, когда большинство музеев закрыто. Ждем в гости томичей и гостей города!», — говорится в сообщении.

Экскурсии будут проходить в 13:00 и 15:00 по адресу ул. Кузнецова, 3 (вход со стороны улицы). Стоимость взрослого билета — 500 рублей; для дошкольников, школьников, студентов и пенсионеров — 300 рублей. Экскурсии начинаются строго в указанное время, поэтому посетителей просят прийти не менее, чем за 10 минут до начала.

Купить билеты можно, позвонив по телефону +7 906 957-47-87 или написав в группу «ВКонтакте». Всю актуальную информацию также можно узнать на сайте музея.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».