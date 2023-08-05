В Томске подвоз питьевой воды идет по плану

5 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба Администрации Томска

В Томске продолжается плановый подвоз питьевой воды, организованный на время массового отключения водоснабжения, с 3 по 6 августа, сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что на большинстве точек по подвозу воды дежурят волонтеры. При необходимости перенести тяжелые емкости с водой, томичи могут обратиться к ним за помощью.

Ранее сообщалось, что с 4 августа в Октябрьском районе цистерны и бочки с водой будут подъезжать на 17 точек. В Ленинском районе точки подвоза воды определены на 7 адресах. В Кировском районе также будет 6 точек подвоза — в селах Тимирязевское и Дзержинское, а также пос. Нижний склад. В Советском районе определены 8 адресов для подвоза воды. Актуальный график с указанием времени подвоза , а также карта водопроводных колонок и телефоны для справок опубликованы на сайте мэрии.

Напомним, что с 23.30 четверга, 3 августа, до 12.00 воскресенья, 6 августа в Томске ожидается масштабное отключение холодной воды, связанное с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения.

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