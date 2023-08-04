Медсанчасть №1 и поликлинику №8 присоединят к томской горбольнице

4 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске в ноябре 2023 года будут объединены медико-санитарная часть № 1 и поликлиника № 8 с городской клинической больницей № 3 им. Альперовича, сообщает областная администрация.

«Фактически присоединяемые медучреждения продолжат вести прием пациентов на прежних местах; объединение позволит упростить направление пациентов для оказания специализированной медицинской помощи в пределах одного крупного учреждения не только в поликлиническом, но и в стационарном звене», — отмечают чиновники.

По словам начальника облздрава Роберта Фидарова, в присоединяемых медучреждениях не планируется сокращения управляющего персонала, медработники останутся работать на своих местах. Это касается и должности главных врачей.

Также отмечается, что реорганизация учреждений в одно юридическое лицо позволит ввести дополнительные ставки узких специалистов, которые ранее не могли быть введены по нормативу из-за недостаточного количества прикрепленного населения.

По сообщению властей, после реорганизации к горбольнице №3 будет прикреплено 62 706 томичей. В учреждении будет располагаться 35 терапевтических участков.

Ранее, в июле этого года, подобная процедура уже проходила. Тогда в Томске была создана единая детская стоматологическая служба путем присоединения детской стоматологической поликлиники № 1 к детской стоматологической поликлинике № 2.

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