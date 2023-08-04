В понедельник в Томске перекроют движение по улице Карташова на 3 дня

4 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

В понедельник, 7 августа, с 9:00 в Томске перекроют движение транспортных средств по улице Карташова. Как сообщает пресс-служба мэрии, ограничения связаны с проведением капитального ремонта тепловых сетей.

Так, в течение трех дней подрядная организация АО «Томск РТС» планирует заменить переход тепломагистрали №1, расположенный под проезжей частью на Карташова. До 20:00 среды, 9 августа, движение на участке от ул. Киевская до пр. Комсомольский будет осуществляться по временным знакам.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу и заблаговременно выбирать объездные пути.

Ранее ресурсная организация сообщала, что ремонт пройдет с 4 по 6 августа, однако по техническим причинам сроки работ перенесли. Отмечается, что капитальный ремонт теплотрасс в этом районе позволит повысить надёжность теплоснабжения абонентов и сократить сроки ремонта этого участка в последующие годы.

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