В пригороде Томска Мегафон увеличил скорость 4G благодаря новым базовым станциям

1 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ПАО МегаФон.

В пригороде Томска, в районе бывшей Спичечной фабрики и дачного массива на улице Левобережной, компания «МегаФон» расширила покрытие и увеличила скорость 4G благодаря строительству нового телеком-объекта. Теперь томские дачники и владельцы частных домов на этих территориях получили возможность пользоваться надежным высокоскоростным интернетом стандарта LTE.

Сегодня в частном секторе и дачных массивах стремительно растет число активных пользователей мобильных услуг, и для того, чтобы обеспечить в таких условиях высокое качество сети, МегаФон модернизирует и строит новые базовые станции в местах наибольшей нагрузки.

«Летом нагрузка на базовые станции в пригородах Томска возрастает, поэтому мы уделяем особое внимание развитию сети в дачном секторе. Наши инженеры модернизируют и настраивают оборудование в соответствии с мобильной активностью пользователей, а также строят новые объекты там, где это необходимо. Мы стремимся к тому, чтобы нашим абонентам даже на природе были доступны все цифровые услуги, к которым они привыкли в городе», — говорит директор МегаФона в Томской области Марк Малахов.

Компания увеличила площадь покрытия сети LTE в Октябрьском районе Томска, на территории, где расположены в основном частные дома. Скорость передачи данных неподалеку от бывшей Спичфабрики теперь составляет в среднем 25 Мбит/с. Этого достаточно для просмотра фильмов онлайн в HD-качестве. При определении места строительства нового объекта учитывались обращения абонентов, и сейчас жители улиц Центральная, Куйбышева, Иртышская могут с комфортом пользоваться любыми цифровыми сервисами.

Также емкость, скорость и стабильность работы 4G улучшили на левом берегу Томи, в дачном массиве Кировского района. Томские садоводы теперь с комфортом смогут смотреть на YouTube видеосоветы по уходу за цветами и овощами и мгновенно делиться в соцсетях и мессенджерах фотографиями урожая. Кроме того, абонентам, как и в городе, доступна технология VoLTE для звонков с мгновенным дозвоном и чистым звуком.

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