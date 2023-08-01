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В Томске продолжатся дожди и грозы

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Во вторник и среду, 1 и 2 августа, в Томске объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды, сообщает мэрия Томска со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.

«В Томске с 1 по 2 августа ожидаются дожди, ливни, грозы, возможен град. Местами порывы ветра 15-18 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций, а также соблюдать скоростной режим на дорогах.

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