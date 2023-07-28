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В Томской области санавиация спасла мужчину, которого в лесу укусила гадюка

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В Томское области спасли мужчину, которого во время сбора черники ужалила гадюка, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В результате отравления животным ядом у мужчины возникло самое опасное осложнение — анафилактический шок. К пострадавшему в село Красный Яр Кривошеинского района была направлена санавиация Томской областной клинической больницы.

«Фельдшер местного ФАПа оказал первую помощь и вызвал санавиацию, чтобы спасти пациента. Вертолет „Ансат“ с врачом-реаниматологом на борту доставил пострадавшего из Красного Яра в кривошеинскую больницу, где ему оперативно оказали помощь. Мы потратили час, а наземным транспортом это заняло бы часа четыре. Плюс всё это произошло в ночное время, когда не ходит паром», — рассказал старший врач санитарной авиации Томской областной клинической больницы Егор Белов.

Всего за шесть месяцев текущего года санитарная авиация ОКБ эвакуировала в медицинские учреждения 966 человек, из них 357 — вертолетами Ми-8 и «Ансат». Среди пациентов — девять беременных и 71 ребенок. Чаще всего медицинская помощь требовалась в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пульмонологическими заболеваниями и различными травмами.

В 2023 года на деятельность санитарной авиации было направлено 198 млн рублей. Эвакуация осуществляется как наземным, так и воздушным транспортом в зависимости от состояния пациента. По контракту с подрядчиком АО «Русские вертолетные системы» вертолеты находятся на круглосуточном дежурстве в Томской области. Они укомплектованы всем необходимым оборудованием и оснащены медицинскими модулями, позволяющими комфортно разместить пациентов и обеспечить мониторинг жизненно-важных функций.

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