Land Cruiser опрокинулся после ухода от столкновения со встречным грузовиком на трассе в Томской области

27 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Сегодня утром, 27 июля, на трассе Томск — Каргала — Колпашево произошло ДТП со участием Scania и Land Cruiser Pradо, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 8.20 на 135 километре автодороги. По предварительным данным, водитель грузовика выехал на встречную полосу, создав помеху для движения иномарки. Попытавшись предотвратить столкновение водитель легкового автомобиля потерял управление. В итоге иномарка съехала на обочину и опрокинулась.

В результате ДТП 55-летний водитель и Land Cruiser и 14-летний пассажир госпитализированы.

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