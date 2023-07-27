Еще два микрореабилитационных центра для детей-инвалидов появятся в Томской области

Томский Обзор / Фото: 27 июля 2023 // Фото: tomsk.gov.ru

Микрореабилитационные центры для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья откроются в Стрежевом и в Молчановском районах на базе центров социальной помощи.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, учреждения стали победителями конкурса грантов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Суммарно они получат из фонда 3,8 млн рублей на создание в 2023–2024 годах микрореабилитационных центров для детей-инвалидов, где тем будет доступна реабилитационная поддержку без отрыва от семьи, в привычных домашних условиях.

Первым в Томской области начал действовать микрореабилитационный центр «Равновесие» на базе Центра помощи семье и детям Асиновского района. В 2022 году он вошел в топ лучших социальных практик страны по созданию реабилитационного пространства для детей-инвалидов.

«Главное преимущество микрореабилитационных центров — доступность и домашний, семейный формат. Здесь поддержку специалистов получают и дети, и их семьи, действуют программы консультирования и обучения, пункты бесплатного проката детского реабилитационного оборудования. Все это помогает создать благоприятную семейную среду для реабилитации и развития детей с особыми потребностями. Поэтому мы намерены и дальше активно развивать это направление», — рассказала начальник департамента по вопросам семьи и детей Томской области Маргарита Шапарева.

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