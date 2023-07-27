18+
18+
РЕКЛАМА

Еще два микрореабилитационных центра для детей-инвалидов появятся в Томской области

Социальная сфера, Томские новости, микрореабилитация интересные новости Томска Центры помощь детям Еще два микрореабилитационных центра для детей-инвалидов появятся в Томской области

Микрореабилитационные центры для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья откроются в Стрежевом и в Молчановском районах на базе центров социальной помощи.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, учреждения стали победителями конкурса грантов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Суммарно они получат из фонда 3,8 млн рублей на создание в 2023–2024 годах микрореабилитационных центров для детей-инвалидов, где тем будет доступна реабилитационная поддержку без отрыва от семьи, в привычных домашних условиях.

Первым в Томской области начал действовать микрореабилитационный центр «Равновесие» на базе Центра помощи семье и детям Асиновского района. В 2022 году он вошел в топ лучших социальных практик страны по созданию реабилитационного пространства для детей-инвалидов.

«Главное преимущество микрореабилитационных центров — доступность и домашний, семейный формат. Здесь поддержку специалистов получают и дети, и их семьи, действуют программы консультирования и обучения, пункты бесплатного проката детского реабилитационного оборудования. Все это помогает создать благоприятную семейную среду для реабилитации и развития детей с особыми потребностями. Поэтому мы намерены и дальше активно развивать это направление», — рассказала начальник департамента по вопросам семьи и детей Томской области Маргарита Шапарева.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске проведут комплексное благоустройство пл. Ленина

10 июля 2023
Томские новости

В Томске на месяц закрыли главный ход в Университетскую рощу

10 июля 2023
Томские новости

Томский ТЮЗ откроет следующий сезон премьерным спектаклем по Гончарову

7 июля 2023
Томские новости

Инвестор введет рыбный логоцентр за 50 млн руб. в Томске в конце года

11 июля 2023
Томские новости

В Томске ребенок «стрелял» с балкона из игрушечного автомата — проводится проверка

24 июля 2023
Томские новости

Land Cruiser опрокинулся после ухода от столкновения со встречным грузовиком на трассе в Томской области

27 июля 2023
Томские новости

Томские врачи извлекли из кишечника годовалого ребёнка 5 магнитов

27 июля 2023
Томские новости

В Томске появился мурал «Башня цветов»

12 июля 2023
Томские новости

Во время масштабного отключения томские пожарные не останутся без воды

26 июля 2023
<