В Томске на два дня перекрыли участок ул. Енисейской

26 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

Сегодня утром, 26 июля, в Томске временно ограничили движение по ул. Енисейской на участке от ул. Киевской до ул. Новгородской, сообщает пресс-служба мэрии.

Перекрытие будет действовать до 20.00 пятницы, 28 июля. В это время бригады АО «Томск РТС» будут проводить аварийные работы по восстановлению горячего водоснабжения.

Движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками, установленными на этом участке.

Томичей просят учитывать информацию о перекрытии при планировании передвижений по городу.

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