Томичей приглашают на бесплатную экскурсию по выставке работ сибирских художников

25 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томичей приглашают на экскурсии по выставке современного искусства «Поймай меня, если сможешь» в галерее «В Главном» 28 июля, 3 и 10 августа.

Экспозиция открылась 22 апреля и стала совместным проектом Институт искусств и культуры Томского госуниверситета и красноярского Музейного центра «Площадь Мира» к 145-летию вуза. На выставке представлены проекты молодых сибирских художников, которые работают методом художественных исследований.

«Каждое произведение на выставке — уникальная комбинация методов и выводов, задействованных при его создании. Например, Александр Михайлов (D3mark0) создает архив фотографий неба из игр разных лет и ведет документальный фоторепортаж классическим методом автоэтнографии. Олег Дитз сканирует вайфай-сети на каждой остановке красноярского маршрута № 80. Юлия Шалыгина работает с базой данных нейросетей искусственного интеллекта для создания натюрмортов. Данил Титов ставит эксперименты на себе и ведет документацию о прокрастинации в художественном процессе. Также на выставке будет представлена видеоработа выдающихся российских художников — группы «Провмыза», находящаяся в коллекции Музейного центра «Площадь Мира», — рассказывают организаторы.

Экскурсии стартуют в 18.30 в главном корпусе ТГУ по адресу: пр. Ленина, 36, 3 этаж. Вход на выставку бесплатный, для студентов и сотрудников ТГУ — свободный, для всех остальных необходима по ссылке или через WhatsApp по номеру +7-905-990-64-00.



Экспозиция «Поймай меня, если сможешь» работает до 22 сентября 2023 года.

Фоторепортаж с открытия выставки>>

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