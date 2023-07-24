Томичей приглашают на арт-консервацию дома на ул. Советской

24 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Николай Петров, 1950-е/из архива издания

В субботу, 5 августа, пройдет арт-консервация расселенного деревянного дома по ул. Советской, 106, включённого в муниципальный проект «Дом за рубль». Томичи и волонтеры Центра сохранения исторического наследия изобразят на окнах здания иллюстрации в стиле традиционного лубка.

Как сообщают организаторы, мероприятие пройдет в формате большой городской свадьбы с угощениями, тамадой, конкурсами и фейерверком. В программе: лекторий «Дизайнер в современном мире», мастер-шоу от одного из первых граффитистов Томска, встреча с иллюстратором — автором концепции росписи дома Иваном Шишкиным, а также DJ-сет.

Все желающие могут присоединиться к росписи окон, она стартует в 16.00 по адресу: ул. Советская, 106.

Здание построено в конце XIX века на перекрестке нынешней улицы Усова и проспекта Ленина. В конце XIX — начале XX веков в здании находился военный лазарет с домовой церковью. Когда там начали строить один из корпусов Томского технологического института, лазарет разобрали и перенесли на его новое место. В 1910-х годах к зданию лазарета пристроили новый корпус, отделенный от старого кирпичным брандмауэром.

Церковь во имя Святого Великомученика Пантелеймона открыта в 1894 году. В советские годы ее закрыли, а в самом здании размещались филиал Новосибирского института водного транспорта, затем общежитие Томского политехнического института. Позже здесь был многоквартирный жилой дом, который потом расселили, а здание законсервировали. Сейчас оно готовится к торгам на право заключения договора аренды по программе «Дом за рубль». В здании сохранились старинная лепнина и широкая лестница, предназначенная для прохождения людей с носилками. Подробности читайте в нашем материале.

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