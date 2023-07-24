Суд не нашел вины руководства авиакомпании «Томск Авиа» в ее банкротстве

24 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Арбитражный суд Томской области отказал конкурсному управляющему банкротящегося ООО «Авиакомпания «Томск Авиа» в привлечении к субсидиарной ответственности Виктора Марьенкина и Сергея Горохова, руководивших авиакомпанией в 2011–2016 годах, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел.

Заявление о привлечении данных лиц к субсидиарной ответственности конкурсный управляющий Татьяна Джур подала еще в 2017 году, однако тогда его рассмотрение было приостановлено. Суд возобновил разбирательства по этому вопросу только в 2022 году, когда банкротство вел уже другой конкурсный управляющий — Николай Скажутин.

Марьенкин руководил «Томск Авиа» с 15 июня 2011 года, с 17 августа 2015-го — Горохов.

Марьенкин и Горохов смогли доказать в суде, что неплатежеспособность авиакомпании наступила не в связи с их действиями, а в силу объективных причин, связанных со спецификой деятельности должника.

Авиакомпания была основным авиаперевозчиком региона, обеспечивавшим авиатранспортную доступность для населения отдаленных северных районов Томской области. «Томск Авиа» обслуживала воздушные суда, пассажиров, почту, грузы, эксплуатировала аэровокзалы и аэродромы. Рентабельность в части авиасообщения с северными районами региона была отрицательной, но авиакомпания продолжала выполнять полеты по настоянию администрации Томской области, говорится в определении суда.

После катастрофы Як-42 в 2011 году (крушение самолета, на борту которого были игроки и тренеры хоккейного клуба «Локомотив», эксплуатант — авиакомпания «ЯК Сервис» — ИФ) президент РФ поручил изменить правила подготовки и выполнения полетов в гражданской авиации: потребовалось оснастить воздушные суда улучшенной системой предупреждения о близости земли и системой предотвращения столкновений в воздухе. В связи с этим дальнейшая эксплуатация составляющих основу авиапарка «Томск Авиа» Ан-24 и Ан-26 оказалась недопустимой.

«Невозможность эксплуатации указанных воздушных судов означала парализацию всей системы местных перевозок. Безопасность воздушных перевозок также требовала капитального ремонта и реконструкции значительной части действующей авиационной инфраструктуры, используемой для осуществления местных и региональных перевозок, в том числе в целях продления эксплуатационно-технического ресурса, особенно той его части, которая обеспечивает сообщение с труднодоступными районами, куда нельзя добраться ни водным, ни наземным транспортом», — говорится в определении суда.

Чтобы заменить часть Ан-24 и Ан-26 на линиях с растущим пассажиропотоком, в 2012 году «Томск Авиа» приобрела три самолета Cessna Grand Caravan 208B. Затем авиакомпания попробовала приобрести через ГТЛК самолет Bombardier CRJ-200, а в 2013 году планировала приобрести еще два таких же самолета.

Приобретение Bombardier у нидерландской Regional Aviation Leasing Struсtures II B.V проходило по сложной схеме, в которой участвовала GTLK Europe Limited (принадлежит ГТЛК) и созданная ею ради этой сделки GTLK7706 Ltd с регистраций на Бермудских островах. Несмотря на подписанный договор между структурой ГТЛК и «Томск-Авиа», судно фактически получено не было, поскольку GTLK7706 Ltd не зарегистрировала его, хотя арендные платежи начисляла, отмечает суд.

Самолеты Cessna ГТЛК томской авиакомпании поставила, однако в 2015 году изъяла их в связи с расторжением договоров лизинга: федеральную субсидию на эти суда «Томск-Авиа» получила (по 31 млн рублей на каждое), а региональную, на которую рассчитывала, — нет.

«Таким образом, в связи с бездействием региональных властей ООО «Авиакомпания «Томск Авиа» не получило компенсацию выпадающих доходов, на которую правомерно рассчитывало. При своевременной и должной поддержке со стороны областного бюджета авиакомпания дополнительно могла получить субсидии в размере более 300 млн рублей, что позволило бы своевременно исполнять денежные обязательства перед кредиторами, в том числе по внесению лизинговых платежей за воздушные судна», — приводит суд позицию экс-руководства «Томск Авиа».

В 2010 году «Томск-Авиа» инициировала разработку проекта создания единой региональной авиакомпании на территории Сибири. Основной задачей плана являлась организация региональных пассажирских авиаперевозок на территории СФО. Для осуществления социального проекта по развитию внутренних региональных и местных воздушных перевозок, а также для формирования региональной маршрутной сети, которая является заведомо убыточной, правительство РФ разработало программы субсидирования.

На региональном уровне администрация Томской области также приняла программу развития пассажирского транспорта. Предполагалось, что полеты по убыточным, но социально значимым направлениям будут софинансировать как федеральный, так и региональный бюджеты. Однако реальной финансовой поддержки со стороны региона не последовало.

По данным суда, в декабре 2014 года «Томск-Авиа» провела переговоры с компанией Dipton Mineral Resources Ltd. Об этих переговорах ранее не сообщалось, информацию о компании «Интерфаксу» найти не удалось. Теперь же в определении суда говорится, что был разработан и подписан проект инвестирования, в соответствии с которым было запланировано на первом этапе вложить $30 млн в авиапарк «Томск Авиа» за счет инвестора (Dipton Mineral), на втором этапе — произвести развитие аэропортового комплекса на территории Томской области. Но проект не удалось реализовать «в связи с внешнеэкономической ситуацией и внешнеполитическими отношениями».

После этой неудачи «Томск-Авиа» для оптимизации расходов и перераспределения дефицита провела ряд сделок с аффилированными компаниями (в настоящее время все они банкротятся) — «Промавиасервисом» и «Агентством воздушных сообщений «Томск Авиа» (через это юрлицо продавались билеты на рейсы). Среди них были договоры поручительства перед Промрегионбанком и Россельхозбанком за кредиты. Именно эти сделки конкурсный управляющий посчитал основной причиной банкротства авиакомпании.

Кроме того, «Промавиасервис» приобрел у «Томск Авиа» взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки, перрон и здания. Вырученные средства были направлены на погашение долгов авиакомпании и хозяйственные нужды.

С учетом изложенных аргументов арбитражный суд пришел к выводу, что возникновение долгов не было обусловлено действиями Марьенкина и Горохова. «Сделки должника не могут являться основанием для привлечения Марьенкина В.В. и Горохова С.Ю. к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Авиакомпания «Томск Авиа», поскольку не привели к значительному росту диспропорции между стоимостью активов должника и размером его обязательств в связи с фактическим использованием активов должника внутри группы компаний для расчетов с кредиторами, в результате чего увеличивались отдельные обязательства «Томск Авиа» при одновременном снижении иных обязательств», — резюмировал суд.

В сложной финансовой ситуации «Томск Авиа» оказалась в 2013 году. В июле 2015 года суд ввел в авиакомпании процедуру наблюдения, в марте 2016 года — конкурсное производство.

В 2012 году парк воздушных судов авиакомпании насчитывал 19 самолетов и 31 вертолет. Этот год компания закончила с выручкой в 1,3 млрд рублей (+21% у предыдущему году) и чистой прибылью в 8,08 млн рублей (рост в девять раз).

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