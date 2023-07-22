Завтра в Томской области ожидаются грозы

22 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Иван Темерев, из архива издания

Завтра, 23 июля, в Томской области местами ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Местами по области сохраняются кратковременные дожди, грозы, сильные дожди, ливни, крупный град, порывы ветра 17-22 м/с, шквалы 25-28 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним, обусловленных:

авариями на объектах ЖКХ;

авариями на объектах энергетического комплекса (обрывы линий электропередач и аварии на подстанциях);

нарушениями в работе всех видов транспорта и увеличением количества ДТП (осложнение обстановки на участках федеральной трассы, областных, местных, внутригородских и внутри поселковых автомобильных дорог);

обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих кровель домов и рекламных конструкций, падением деревьев, связанных с усилением ветра.

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