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Завтра в Томской области ожидаются грозы

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Завтра, 23 июля, в Томской области местами ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Местами по области сохраняются кратковременные дожди, грозы, сильные дожди, ливни, крупный град, порывы ветра 17-22 м/с, шквалы 25-28 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним, обусловленных:

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