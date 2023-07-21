Томичей приглашают на католический фестиваль с едой и призами

21 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В воскресенье, 30 июля, пройдет четвертый благотворительный фестиваль Томской католической общины. Томичи смогут попробовать национальные польские блюда, сделать открытку-наличник и выиграть велосипед, сообщают организаторы мероприятия в группе «ВКонтакте».

«Мы провели уже три благотворительных фестиваля. В это году он тоже благотворительный, плюс мы расширяем активности, — рассказала „Томскому Обзору“ организатор фестиваля Алина Багинская. — В этом году будет больше мастер-классов, больше еды. Фудкорт будет в себя включать национальные польские блюда, армянский плов. Раньше мы проводили конкурс кондитеров, а в этом году мы решили назвать его „конкурс кулинаров“ и сделать две номинации „пирожные“ и „несладкие пирожки“».

Организаторы отмечают, что в этом году цель фестиваля — сбор средств на капитальный ремонт храма. «Томский костёл» — памятник архитектуры Томска, в этом году ему исполняется 190 лет.

«Наш храм нуждается в капитальном ремонте, поэтому мы приглашаем томичей и гостей города не только побывать на фестивале, но и таким образом внести вклад в сохранение памятника архитектуры, — уточнила Алина Багинская. — Мы дарим календарики, магнитики при покупке билетов. Городские организации вносят свой вклад в сохранение нашего памятника. А все подарки от них: билеты в музей или сертификаты, мы будем разыгрывать в лотерее, как и каждый год, в конце фестиваля. Главный приз — велосипед».

Внутри храма будет организован виртуальный музей. На протяжении всего фестиваля посетители смогут посмотреть видео с историей прихода и самого здания. Мастер-классы будут проводить новые партнеры фестиваля. Также будет организован тир с призами и антикварная лавка.

Вход бесплатный. Участие в мастер-классах, фудкорт и другие активности мероприятия — 350 рублей. Подробнее о фестивале можно узнать на сайте.

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