Томских абитуриентов приглашают на «Политех Live»

В субботу, 22 июля, в ТПУ пройдет «Политех Live» — одно из мероприятий серии «Мама, я инженер», которые вуз проводит для абитуриентов. В его рамках все желающие смогут пройти типичный маршрут студента на кампусной экскурсии, увидеть разработки ученых и студентов вуза и узнать все о жизни и учебе в ТПУ.

Как сообщает пресс-служба вуза, чтобы принять участие в мероприятии необходимо выбрать понравившееся мероприятие и пройти регистрацию на сайте. Для иногородних абитуриентов и их родителей Томский политех предоставляет возможность проживания в кампусе вуза. Места для проживания расположены в санатории-профилактории вуза (ул. Усова, 13), в пяти минутах ходьбы от Главного корпуса.

Узнать о наличии мест и забронировать номер можно по телефону 8 (3822) 706-375 (администратор Наталья Петровна). Стоимость проживания одного человека — 550 рублей в сутки. При бронировании необходимо указать администратору, что вы являетесь абитуриентом Томского политеха.

Программа дня начнется в 12.00 с экскурсии по кампусу вуза. Абитуриенты и родители пройдут по студенческим улицам, узнают о популярных местах общепита, посетят Научно-техническую библиотеку, Международный культурный центр, где проводятся многие студенческие мероприятия, познакомятся с Медиацентром вуза. Отдельной точкой экскурсии станет посещение общежития вуза, в котором участники экскурсии смогут заглянуть в комнаты к политехникам и познакомиться с одним из заведующих.

Экскурсия пешеходная, поэтому ее участникам советуют надеть удобную обувь, одежду по погоде, взять зонт на случай дождя. Сбор экскурсантов пройдет в холле первого этажа Главного корпуса ТПУ (пр. Ленина, 30).

В 14.00 абитуриенты смогут познакомиться поближе со всеми инженерными школами вуза. Участники мероприятия получат уникальную возможность окунуться в научный мир Томского политеха, увидеть разработки ученых вуза и студенческие проекты, а также принять участие в интерактивных конкурсах и побороться за фирменный мерч. Сбор участников пройдет в коворкинге «Формула» (пр. Ленина, 30, 1 этаж). В 16.30 в выставочном центре Томского политеха (пр. Ленина, 30, аудитория 314) пройдет большое родительское собрание. На нем абитуриенты и их родители смогут узнать все подробности об учебной и внеучебной деятельности студентов в ТПУ, получить ответы на все вопросы о заселении в общежития, необходимых вещах для первокурсника и узнать подробности о дополнительных преимуществах для студентов — военном учебном центре, стипендиях, грантах, дополнительных программах развития, а также лично пообщаться со студентами.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».