В Томской области стало больше точек подключения к МегаФону

20 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба Мегафона

В Томской области работают более 500 точек продаж услуг МегаФона в «магазинах у дома». Жители Томска, Северска, Стрежевого, Колпашева и Асина могут попутно с посещением супермаркета оформить сим-карту мобильного оператора.

По сообщению пресс-службы организации, жители сельских поселений также получили подключиться к сотовой сети, не выезжая в город. На территории 16 районов региона, где проживает более 230 тысяч человек — Томский, Александровский, Шегарский, Бакчарский, Кожевниковский, Молчановский, Асиновский, Чаинский, Первомайский, Парабельский, Каргасокский, Зырянский, Кривошеинский, Верхнекетский, Колпашевский — появились пункты, в которых можно оформить новый номер или перенести от другого оператора в МегаФон.

«Мы понимаем, что иногда за покупкой новой сим-карты сельчанам приходится ехать несколько часов. Поэтому мы не только обеспечиваем отдаленные районы быстрым мобильным интернетом и качественной голосовой связью, но и открываем новые пункты продаж, чтобы подключиться к сети было легко и удобно», — говорит директор МегаФона в Томской области Марк Малахов.

Точки продаж сим-карт с саморегистрацией открыли и там, где оператор увеличил зону покрытия 4G и скорости передачи данных. В этом году МегаФон провёл масштабную модернизацию сети в 58 населённых пунктах Томской области — от крупных городов до небольших деревень. В восьми поселениях сеть МегаФона четвёртого поколения появилась впервые. Соответственно здесь выросла и потребность в подключении мобильных услуг.

По словам Марка Малахова, особое внимание в развитии сети дистрибуции компания уделяет территориям возле крупных вузов Томска: «город у нас студенческий, молодежь активно пользуется цифровыми сервисами, поэтому точки подключения к сети рядом с учебными заведениями очень востребованы».

В компании уточняют, для покупки сим-карты не требуется паспорт, активировать ее и заключить договор можно в мобильном приложении МегаФона с использованием учётной записи на Госуслугах и сервиса Госключ.

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