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В Томске мужчина украл апельсины и зарезал человека на Фрунзенском рынке

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Сегодня днем, 18 июля, в Томске на Фрунзенском рынке произошло убийство, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, 46-летний мужчина заметил, как посетитель пытается украсть с апельсины с торгового прилавка. Он попытался остановить злоумышленника, но тот нанес ему несколько ударов ножом в грудь и скрылся. Потерпевший скончался от полученных ранений в машине «скорой».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Подозреваемый разыскивается.

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