Томская область занимает пятое место в Сибири по вовлеченности жителей в проект «Пушкинская карта»

Томский Обзор / Фото: 18 июля 2023 // Фото: duma.tomsk.ru

Около 61 тыс. жителей Томской области получили «Пушкинскую карту». Это более 50% подростков и молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. Регион занимает 42 место по России и пятое в Сибирском федеральном округе по вовлеченности жителей в проект.

Как уточняют в пресс-службе регионального парламента, обладателям карты доступно пять тысяч рублей, из них три тысячи можно потратить на посещение театров, музеев, концертных залов и две тысячи — кинотеатра.

За первое полугодие 2023 года жители области приобрели более 50-и тысяч билетов сумму 22,7 млн рублей. Эти средства направляются на модернизацию оборудования и ремонт учреждений культуры, покупку расходных материалов и другие расходы учреждений культуры.

— Более 50 процентов молодежи пользуются «Пушкинской картой». Чтобы вовлечь больше молодежи, требуется активная популяризация проекта, — уверен председатель парламентской комиссии по культуре Максим Вдовин. — Наиболее эффективный вариант для этого — выстроить межведомственное взаимодействие сферы культуры и системы образования, как общего, так и профессионального. Именно там сконцентрирована целевая аудитория проекта. Групповые выходы школьников в театры, проведение уроков на базе музеев и другие варианты позволят достигнуть главной задачи проекта — приобщить молодежь к культуре и искусству.

Одним из проблемных вопросов при реализации является стремление многих жителей области тратить средства карты во время поездок в другие регионы страны. С одной стороны, это создает дополнительные возможности для людей, с другой, лишает части доходов областные учреждения культуры.

В рамках заседания комиссии думы по культуре депутаты также обсудили ход реализации проекта в районах области, проблемы организации гастрольной деятельности в городах и селах региона.

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