Спортсменка из Томской области стала лучшей на Кубке России по легкой атлетике

Томский Обзор / Фото: 18 июля 2023 // Фото: depms.ru

Виктория Погребняк, представлявшая Томскую область и Алтайский край на Кубке России по легкой атлетике, взяла «золото» на дистанции 100 метров с барьерами, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Турнир проходил 14–15 июля в подмосковном Жуковском. Томскую область представляли 4 спортсмена. Виктория Погребняк показала лучший результат на дистанции 100 метров с барьерами с результатом 13.30 секунды. Второе место с результатом 13.44 заняла москвичка Полина Граудынь, третье у Ирины Болдыревой из Московской области, её время — 13,48.

Северчанка Екатерина Шмарина на дистанции 800 метров заняла 4 место, а томич Дмитрий Разумов вошел в десятку лучших на дистанции 400 метров.

Следующие старты томских легкоатлетов состоятся уже с 21 по 23 июля в Казани. Там пройдет первенство России среди юниоров и юниорок до 20 лет. На данный турнир совсем скоро отправятся 13 спортсменов-воспитанников томской спортивной школы №1 и северской спортшколы «Лидер».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».