18+
18+
РЕКЛАМА

Спортсменка из Томской области стала лучшей на Кубке России по легкой атлетике

Спорт, Спорт в Томске, Томские новости, спорт турнир соревнования состязания интересные новости Томска кубок России Спортсменка из Томской области стала лучшей на Кубке России по легкой атлетике

Виктория Погребняк, представлявшая Томскую область и Алтайский край на Кубке России по легкой атлетике, взяла «золото» на дистанции 100 метров с барьерами, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Турнир проходил 14–15 июля в подмосковном Жуковском. Томскую область представляли 4 спортсмена. Виктория Погребняк показала лучший результат на дистанции 100 метров с барьерами с результатом 13.30 секунды. Второе место с результатом 13.44 заняла москвичка Полина Граудынь, третье у Ирины Болдыревой из Московской области, её время — 13,48.

Северчанка Екатерина Шмарина на дистанции 800 метров заняла 4 место, а томич Дмитрий Разумов вошел в десятку лучших на дистанции 400 метров.

Следующие старты томских легкоатлетов состоятся уже с 21 по 23 июля в Казани. Там пройдет первенство России среди юниоров и юниорок до 20 лет. На данный турнир совсем скоро отправятся 13 спортсменов-воспитанников томской спортивной школы №1 и северской спортшколы «Лидер».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Дневной стационар томской медсанчасти №2 возобновил работу

22 июня 2023
Томские новости

ФК «Томь» исключили из Российского футбольного союза

22 июня 2023
Томские новости

Томичей приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства

22 июня 2023
Томские новости

Томичам расскажут о темном прошлом города

20 июня 2023
Томские новости

В Томске начался ремонт пер. Урожайный и ул. Каспийской

11 июля 2023
Томские новости

На днях томичей ждут грозы, град и шквалистый ветер

13 июля 2023
Томские новости

В Томске появился новый стенд о родниках

14 июля 2023
Томские новости

В Томске ограничат движение по ул. Елизаровых

9 июля 2023
Томские новости

Экс-директора Центрального рынка Томска и его отца приговорили к реальным срокам за присвоение и растрату

30 июня 2023