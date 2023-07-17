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Томский кинопроект с российскими звездами открыл набор в команду

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На минувшей неделе стартовал прием заявок на новый сезон томского конкурса «CAST. Сибирская кинофабрика». Проект доступен для начинающих авторов из регионов страны — сценаристов, актеров, режиссеров, операторов и композиторов, сообщают организаторы.

«Они (участники — прим. ред.) получат возможность проявить свой творческий потенциал. Цель — поиск и поддержка самородков из регионов и развитие томской и сибирской киноиндустрии в целом», — отмечает руководитель проекта Евгений Жуков.

Конкурс будет проходить в три этапа. Сначала пройдет выборка сценариев, а потом отбор творческой команды: операторов, актеров, режиссеров и композиторов. Завершающим этапом будет создание киноальманаха с известными актерами.

«Флагманских актеров мы выбирали из тех, с кем уже сотрудничали и кто готов двигаться дальше в профессиональном ключе. Отбором конкурсантов будет заниматься продюсерская команда „CAST продакшн“, эксперты из Москвы. Ключевое решение выбора истории остается за нашими флагманскими артистами: Ириной Горбачевой, Владимиром Селивановым, Денисом Шведовым, Эльдаром Калимулиным и Виталием Сидельниковым», — делится с «Томским Обзором» Евгений Жуков.

Руководитель проекта отмечает, что «CAST» хочет видеть осознанных творческих единиц, с небольшим опытом за плечами, у которых есть мотивация развиваться в киноиндустрии, но нет такой возможности.

Проект «CAST» придуман в Томск и осуществляется с 2015 года кинематографистами-самоучками Евгением Жуковым, Артёмом Сагеевым и Дмитрием Моториным. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Подробную информацию о проекте можно найти на сайте.

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