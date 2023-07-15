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Во время грозы в Томске упали несколько деревьев

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В результате грозы в Томске в городскую оперативно-дежурную службу поступило несколько обращений о падении деревьев или веток, сообщает пресс-служба мэрии.

Последствия ветра устраняют на улицах Карпова, Смирнова, И. Черных, Крепежной, Асиновской, Карташова, Эуштинской, пр. Кольцевом и в пер. Инструментальном. Никто не пострадал.

Энергетики также перешли в режим повышенной готовности. Аварийные бригады «Россети Томск» работали на местах технологических нарушений на присоединенных территориях, в том числе с. Дзержинском и Тимирязевском. Пока свет не будет восстановлен в домах потребителей, компания продолжит работать в круглосуточном режиме.

Напомним, завтра в Томске продолжает действовать штормовое предупреждение. Во время грозы по городу ожидается шквалистый ветер 25-28 м/с. Горожан просят соблюдать меры безопасности.

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