Разлив нефтепродуктов обнаружили в одном из сел Томской области

Томский Обзор / Фото: 14 июля 2023 // Фото: vk.com/shegarkaforever

Накануне, 13 июля, в селе Вороновка Томской области был обнаружен разлив нефтепродуктов, сообщает в группе Шегарского района «ВКонтакте».

«В настоящее время последствия разлива ликвидированы: остановлена утечка, места разлива нефтепродуктов на почву зачищены», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. Доступ на территорию ограничен, угрозы местному населению нет.

Вред окружающей среде будет оценен позже. На месте работали сотрудники правоохранительных органов и МЧС, которые разберутся в случившемся.

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