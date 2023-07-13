Девушка погибла после удара молнии в Томской области

В Томской области 17-летняя девушка скончалась в результате поражения молнией, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 11 июля в двенадцатом часу ночи на берегу оби в окрестностях села Кожевниково. В результате поражения молнией девушка скончалась в больнице.

По данному факту инициирована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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