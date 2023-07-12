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В Томске появился мурал «Башня цветов»

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В томском микрорайоне Радужный появился мурал «Башня Цветов». Над изображением в рамках стрит-арт фестиваля «Выход в город» работали омские художники Саша Хохлова и Дима Ренгольт, известные как объединение «Крепкий Палец».

«По задумке художников, на башне изображены волшебные цветы на длинных стеблях, опоясывающие линии и узоры. Они подчёркивают форму сооружения, перекликаются с высокими соснами вокруг и органично вписываются в пейзаж. На вершине башни три символа, означающие воду, растения и землю», — сообщает пресс-служба мэрии.

Арт-объект стал пятой работой, выполненной в рамках «Выхода в город». Ранее изображения, объединенные общей тематикой Сибири, появились на других улицах города: на ул. Нахимова — «Домашний уют», возле томского ТЮЗа — портрет Николая Эрдмана, мурал «Стена леса» на пр. Кирова, «Сибирь — место Силы» на ул. Советской, 65.

Следующие муралы появятся на ул. Набережной реки Ушайки, 22 (ближайший адрес, работа будет размещена на бетонном основании); на Иркутском тракте, 185Б; ул. Красноармейской, 114а, Урожайном переулке, 33 (ближайший адрес, работа будет размещена на водонапорной башне).

Фестиваль «Выход в город» будет проходить не только в Томске, но также в городах Асино и Колпашево. В его рамках Художники из Томска, Красноярска, Омска и Новосибирска создадут 10 муралов, объединенных темой «Сибирь — место силы».

Фото: Серафима Кузина

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