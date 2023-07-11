Инвестор введет рыбный логоцентр за 50 млн руб. в Томске в конце года

11 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

ООО «Меридиан Плюс» (Томск) вложит порядка 50 млн рублей в строительство логистического центра для хранения и переработки рыбы в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Виктора Сиротина.

«На 2023 год в плане реализация проекта — логистический центр на 1 тыс. тонн хранения рыбы и рыбопереработки. Это предприятие („Меридиан Плюс“ — прим. ред.) занимается рыбопереработкой, готово взять на себя логистику, распределение рыбной продукции других предприятий, (работать — прим. ред.) в кооперации с другими рыбаками, которые находятся на территории Томской области», — сообщил Сиротин.

По его словам, строительные работы начались в конце прошлого года. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2023 года.

«К концу года введут в эксплуатацию, закуплено холодильное оборудование. Вложили 50 млн своих средств, это частный проект. Но была оказана им поддержка на приобретение оборудования в районе 2 млн рублей», — добавил начальник департамента.

Ранее со ссылкой на заместителя губернатора Томской области Андрея Кнорра сообщалось, что в Томске будет построен логистический центр с возможностью единовременного хранения 1 тыс. тонн рыбы, объемом холодильной камеры 4,5 тыс. кубометров. По замыслу инвестора, рыбаки будут свозить свою продукцию в логоцентр, а переработчики будут выбирать из привезенной продукции. Тем самым рыбакам не придется самостоятельно объезжать предприятия рыбопереработки, чтобы предложить им свой улов.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Меридиан Плюс» зарегистрировано в Томске в 2017 году, занимается переработкой и консервированием рыбы. Компания принадлежит ее директору Валентину Счастному. Выручка ООО ежегодно растет — с 46 млн рублей в 2018 году до 103 млн рублей в 2022 году, чистая прибыль колеблется около 1 млн рублей.

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