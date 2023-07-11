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«Газель» насмерть сбила 4-летнего ребенка в Томске

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Сегодня утром, 11 июля, в Томске под колеса «Газели» попал 4-летний пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 9.25 в районе частного сектора на ул. Блок-Пост, 8. Здесь водитель «Газели» сбил ребенка, который скончался на месте от полученных травм.

«Установлено, что ребенок передвигался в сопровождении бабушки и внезапно начал перебегать проезжую часть», — сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Томской области Александр Золотарев.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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