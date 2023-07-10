В конце июля жителей Октябрьского района Томска ждет отключение воды

10 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Через две недели, 24 июля, жителей ряда улиц Октябрьского района Томска ждет отключение воды в связи с плановыми работами в рамках капремонта на сетях водоснабжения, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Рабочие бригады переврежут новую водопроводную линию диаметром 800 мм. Предполагается, что переключение абонентов со старой водопроводной линии на новую позволит снизить количество повреждений на сетях водоснабжения в данном районе.

В связи с проведением работ холодное водоснабжение будет отсутствовать с 09.30 понедельника, 24 июля, до 08.00 вторника, 25 июля, по следующим адресам:

Ивана Черных ул, 20, 22, 22/1, 24, 34, 34а, 34б, 36, 38, 48а, 50, 50а, 52, 54, 97, 101, 101/1, 103, 105, 107/1, 107/2, 109/1, 109/2, 109/3, 109/4;

Иркутский тракт, 15 стр.6, 101а, 101б;

Мичурина ул, 37;

Новосибирская ул, 31, 33, 33а, 33г;

Сергея Лазо ул, 3б;

Суворова ул, 17.

«Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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