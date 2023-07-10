18+
18+
РЕКЛАМА

В конце июля жителей Октябрьского района Томска ждет отключение воды

ЖКХ, Томские новости, отключение воды выключили воду когда дадут включат интересные новости Томска график отключений В конце июля жителей Октябрьского района Томска ждет отключение воды

Через две недели, 24 июля, жителей ряда улиц Октябрьского района Томска ждет отключение воды в связи с плановыми работами в рамках капремонта на сетях водоснабжения, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Рабочие бригады переврежут новую водопроводную линию диаметром 800 мм. Предполагается, что переключение абонентов со старой водопроводной линии на новую позволит снизить количество повреждений на сетях водоснабжения в данном районе.

В связи с проведением работ холодное водоснабжение будет отсутствовать с 09.30 понедельника, 24 июля, до 08.00 вторника, 25 июля, по следующим адресам:

«Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Незарегистрированные водители такси не смогут получать заказы через агрегаторы в Томской области

29 июня 2023
Томские новости

Главный томский пляж прошел проверку и официально открыт

16 июня 2023
Томские новости

Томский ТЮЗ откроет следующий сезон премьерным спектаклем по Гончарову

7 июля 2023
Томские новости

Губернатор Томской области высоко оценил условия работы на месторождении «Газпромнефть-Востока»

22 июня 2023
Томские новости

Более тысячи томичей зажгли «свечи памяти»

22 июня 2023
Томские новости

Почти половина заёмщиков Сбера в Сибири моложе 35 лет

5 июля 2023
Томские новости

Томичей приглашают на закрытие театрального сезона в ТЮЗе

23 июня 2023
Томские новости

Томичи взяли три медали домашнего этапа Кубка Сибири по трофи-рейдам

15 июня 2023
Томские новости

Wink от «Ростелекома» появился еще в трех населенных пунктах Томского района

28 июня 2023