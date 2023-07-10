Один человек погиб, еще несколько получили ранения в тройном ДТП на трассе в Томской области

10 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Накануне вечером, 9 июля, на трассе Стрежевой — Нижневартовск столкнулись Nissan Tiida, Honda CR-V и ВАЗ 21102, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 18.15 на 12 километре трассы. По предварительным данным, 45-летняя женщина, управлявшая Honda потеряла управление, из-за чего автомобиль выехал на встречную полосу. Здесь иномарка столкнулась с ВАЗом. Отечественный автомобиль опрокинулся, после чего Honda столкнулась с Nissan.

В результате ДТП 31-летняя женщина пассажир Nissan скончалась на месте происшествия. Водители и другие пассажиры транспортных средств, в том числе четверо несовершеннолетних детей, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, трое взрослых с множественными травмами находятся в реанимации отделения Стрежевской горбольницы. Один ребенок госпитализирован в Нижневартовскую окружную детскую больницу. Еще семь пострадавших, из которых — трое детей, осмотрены медиками горбольницы Стрежевого, по итогам обследований им рекомендовано амбулаторное лечение.

В свою очередь в пресс-службе регионального УМВД уточняют, что в отношении 45-летней женщины водителя автомобиля «Honda CR-V» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека»).

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: УМВД по Томской области

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