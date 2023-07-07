Томичи стали чаще жаловаться на неприятный запах

7 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

За два дня в региональное управление Роспотребнадзора поступил «шквал жалоб» на неприятный запах вечером и ночью, сообщает пресс-служба ведомства.

Больше всего жалоб поступает от жителей микрорайонов — Каштак, Зеленые горки, Радонежский, Солнечный, Южные ворота, Иркутского тракта, района Авангарда, посёлков Светлый, Спутник и Копылово.

«По данным мониторинга запах появляется вечером и ночью при восточном и северо-восточном направлении ветра. Превалирующее направление ветра в Томске — южное. Отметим, с 5 июля сменилось направление ветра с южного на северо-восточное», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области проверит качество воздуха на соответствие гигиеническим нормам. Проверка будет проходить в разное время суток несколько дней подряд. Специалисты исследуют качество воздуха на содержание сероводорода, аммиака, фенола, формальдегида и других веществ.

Консультации специалистов можно получить по телефону «горячей линии» 8-800-350-41-56.

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