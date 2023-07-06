В Белом озере в Томске обнаружены опасные гельминты токсокары
Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии обнаружили в Белом озере в Томске гельминтов токсокаров, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Предполагается, что паразиты попали в водоем из-за купания в нем бродячих собак. В человеческий организм гельминты попадают вместе с землей, песком, грязными фруктами и овощами, через водоёмы, которые контактировали с экскрементами животных.
Чаще всего токсокарами заражаются дети. При токсокарозе страдают внутренние органы, начинаются лихорадка и сухой кашель, увеличиваются размеры печени и лимфоузлов. В некоторых случаях токсакороз может вызывать слепоту или поражение головного мозга.
В сообщении уточняется, что за прошедшую неделю специалисты обследовали 16 мониторинговых точек на водоёмах Томска и Томского района:
- река Томь (левый берег в районе Коммунального моста);
- река Томь (левый берег выше на 3,5 км от Коммунального моста);
- река Томь (левый берег Семейкин остров);
- река Томь (правый берег в районе Речного вокзала);
- река Ушайка (п. Восточный и п.Заварзино);
- река Басандайка (п.Аникино);
- Белое озеро;
- озеро Беленькое с.Тимирязевское;
- озеро Боярское Шегарский тракт;
- озеро Степановское мкр. Степановский;
- озеро в п.Новый;
- река Нестоянка;
- озеро в д.Кисловка;
- озеро в д.Черная речка;
- озеро Песчаное.
Анализы показали, что вода на момент отбора проб соответствовала требованиям безопасности по гигиеническим нормативам во всех водоемах, кроме Белого озера.
Показатели качества воды и почвы на томских водоемах, расположенных в местах массового отдыха людей, будут отслеживаться нашими специалистами на протяжении всего купального сезона в рамках собственного мониторинга.
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