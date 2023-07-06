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В Белом озере в Томске обнаружены опасные гельминты токсокары

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Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии обнаружили в Белом озере в Томске гельминтов токсокаров, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Предполагается, что паразиты попали в водоем из-за купания в нем бродячих собак. В человеческий организм гельминты попадают вместе с землей, песком, грязными фруктами и овощами, через водоёмы, которые контактировали с экскрементами животных.

Чаще всего токсокарами заражаются дети. При токсокарозе страдают внутренние органы, начинаются лихорадка и сухой кашель, увеличиваются размеры печени и лимфоузлов. В некоторых случаях токсакороз может вызывать слепоту или поражение головного мозга.

В сообщении уточняется, что за прошедшую неделю специалисты обследовали 16 мониторинговых точек на водоёмах Томска и Томского района:

Анализы показали, что вода на момент отбора проб соответствовала требованиям безопасности по гигиеническим нормативам во всех водоемах, кроме Белого озера.

Показатели качества воды и почвы на томских водоемах, расположенных в местах массового отдыха людей, будут отслеживаться нашими специалистами на протяжении всего купального сезона в рамках собственного мониторинга.

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