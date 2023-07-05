Почти половина заёщиков Сбера в Сибири моложе 35 лет

5 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Аналитики Сбера в Сибири рассказали о возрасте клиентов, обращавшихся за потребительским кредитом с начала года. Так, почти половина заемщиков — 48% — моложе тридцати пяти лет.

Как уточняют в пресс-службе банка, самая популярная возрастная группа клиентов, обращающихся за кредитом — 35-45 лет. Люди в этом возрастном диапазоне взяли около трети или 29 тыс. всех потребительских кредитов в Томске. Реже всего обращаются за кредитом лица старше 55-и лет — всего 6% от общего числа.

«В 2023-м году отделения Сбера в Сибири выдали своим клиентам свыше 1,1 миллиона потребительских кредитов. Популярность такого финансового инструмента говорит в том числе об оживлении потребительской активности, развитии рынка. Согласно результатам нашего исследования, в основном клиенты оформляют кредиты для того, чтобы сделать ремонт, съездить в отпуск или приобрести автомобиль. Сегодня потребительские кредиты доступны для любых целей — оформление занимает всего несколько минут, для этого не требуется никаких дополнительных справок или визита в банк», — отметил председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

В первый месяц ставка по потребительскому кредиту в Сбере составляет всего от 4% годовых. Рассчитать индивидуальные условия и оформить займ можно на официальном сайте банка, либо в мобильном приложении Сбербанк онлайн.

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