В Томске спасли девочку, которая зацепилась в Томи за рыболовный крючок и не могла выбраться на берег

4 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов, из архива издания

Сегодня, 4 июля, томские спасатели помогли девочке, которая напоролась ногой на рыболовный крючок с блесной во время купания в Томи.

Как сообщает пресс-служба регионального ТО ПСС. Сообщение об инциденте поступило около 13.33. Девочка не смогла выбраться из воды самостоятельно, поскольку рыболовная снасть была зацеплена поводком за лежащую на дне реки бетонную плиту. Прибывших на место спасателей сориентировали отдыхающие.

До приезда подмоги девочку в воде поддерживал отдыхавший в том же месте мужчина. Сотрудники поисково-спасательной службы добрались до пострадавшей, перекусили поводок для блесны с помощью слесарного инструмента и транспортировали ее на берег.

Девочка вместе с отцом и сотрудниками скорой помощи отправилась в больницу для извлечения крючка из ноги.

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