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В Томской области в 2023 году появятся 15 спортивных площадок и стадионов

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В 15 муниципалитетах Томской области до конца 2023 года появятся спортивные площадки и стадионы. Средства на строительство будут выделены в рамках масштабного проекта «Газпром — детям».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в большинстве муниципалитетов работы уже начались, в остальных — получены разрешения.

Кроме того, до 2025 года газовики планируют построить еще два физкультурно-оздоровительных комплекса и завершить капитальный ремонт стадиона «Геолог» в Александровском районе. Реализацией проектов занимается Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома».

В Томске в рамках программы стадион появится у Академлицея. По словам пресс-службы мэрии, в прошлом году организации передали два участка земли на ул. Вавилова.

«На территории расположится поле для игры в мини-футбол, беговые дорожки, баскетбольное и волейбольное поле, площадка общефизической подготовки и сектор для прыжков в длину. Стадион планируется открыть уже к началу учебного года», — говорится в сообщении.

Где и какие объекты появятся:

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