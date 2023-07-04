В Томской области в 2023 году появятся 15 спортивных площадок и стадионов

4 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

В 15 муниципалитетах Томской области до конца 2023 года появятся спортивные площадки и стадионы. Средства на строительство будут выделены в рамках масштабного проекта «Газпром — детям».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в большинстве муниципалитетов работы уже начались, в остальных — получены разрешения.

Кроме того, до 2025 года газовики планируют построить еще два физкультурно-оздоровительных комплекса и завершить капитальный ремонт стадиона «Геолог» в Александровском районе. Реализацией проектов занимается Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома».

В Томске в рамках программы стадион появится у Академлицея. По словам пресс-службы мэрии, в прошлом году организации передали два участка земли на ул. Вавилова.

«На территории расположится поле для игры в мини-футбол, беговые дорожки, баскетбольное и волейбольное поле, площадка общефизической подготовки и сектор для прыжков в длину. Стадион планируется открыть уже к началу учебного года», — говорится в сообщении.

Где и какие объекты появятся:

Томск: пришкольный стадион, Академгородок, ул. Вавилова, 8/1.

Стрежевой: многофункциональная спортивная площадка, 4-й мкр., 431.

Томский район: многофункциональная спортивная площадка, с. Моряковский Затон, ул. Советская, 27в.

Чаинский район: пришкольный стадион, с. Коломинские Гривы, ул. Мира, 9.

Кедровый: многофункциональная спортивная площадка, 1-й мкр., квартал №09, участок №118.

Каргасокский район: многофункциональная спортивная площадка, с. Каргасок, ул. Центральная, 43.

Тегульдетский район: пришкольный стадион, с. Тегульдет, ул. Советская, 3.

Асиновский район: многофункциональная спортивная площадка, г. Асино, ул. Павлика Морозова, 6.

Бакчарский район: многофункциональная спортивная площадка, с. Парбиг, ул. Кооперативная, 13.

Зырянский район: многофункциональная спортивная площадка, п. Причулымский, ул. Степная, 2б.

Шегарский район: многофункциональная спортивная площадка, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, 34.

Кривошеинский район: многофункциональная спортивная площадка, с. Кривошеино, ул. Имени Ф. М. Зинченко.

Кожевниковский район: Многофункциональная спортивная площадка на базе хоккейной коробки, с. Уртам, ул. Кирова, 21а.

Александровский район: пришкольный стадион, с. Александровское, ул. Советская, 32.

Первомайский район: пришкольный стадион, с. Сергеево, ул. Школьная, 1.

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