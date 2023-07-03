18+
18+
РЕКЛАМА

Завтра в Томске перекроют движение на участке ул. Гоголя

Дороги, Томские новости, ограничение движения схема проезда перекрыли интересные новости Томска Завтра в Томске перекроют движение на участке ул. Гоголя

Завтра, 4 июля, в Томске будет перекроют движение по ул. Гоголя на участке от ул. Никитина до ул. Лебедева, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение продлится до 23.00 среды, 6 июля. В это время ООО «СетиВиК» будет прокладывать канализационную линию на указанном участке.

На период проведения работ движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

ФК «Томь» исключили из Российского футбольного союза

22 июня 2023
Томские новости

В томском Белостоке восстановили уничтоженный вандалами поминальный крест

13 июня 2023
Томские новости

В Томске начался ремонт дороги на Дербышевском

27 июня 2023
Томские новости

В выходные в Томске на Комсомольском изменится схема движения общественного транспорта

23 июня 2023
Томские новости

Более 1,5 тыс. школьников Томской области посетили экоуроки СИБУРа

7 июня 2023
Томские новости

Томичей приглашают на вечеринку в честь выпускного студентов Томского политеха

21 июня 2023
Томские новости

В Томске до конца августа перекроют участок Пролетарской

19 июня 2023
Томские новости

В Томске пройдет вечер памяти журналиста Александра Сакалова

13 июня 2023
Томские новости

В Томске до середины августа изменится схема движения на пр. Кирова

19 июня 2023