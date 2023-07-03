Завтра в Томске перекроют движение на участке ул. Гоголя
3 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков, из архива издания
Завтра, 4 июля, в Томске будет перекроют движение по ул. Гоголя на участке от ул. Никитина до ул. Лебедева, сообщает пресс-служба мэрии.
Ограничение продлится до 23.00 среды, 6 июля. В это время ООО «СетиВиК» будет прокладывать канализационную линию на указанном участке.
На период проведения работ движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками.
Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.
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