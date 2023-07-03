Томичи смогут бесплатно посетить музеи томского меда

3 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Сегодня, 4 июля, в Сибирском государственном университете стартовали бесплатные экскурсии по музейному комплексу. Томичи смогут узнать об истории вуза, анатомии человека и его болезнях.

Как сообщают организаторы, мероприятия приурочены у 135-летию вуза. На экскурсии формируются группы из 20 человек, после набора форма регистрации будет закрыта.

Так, 6 и 20 июля в 14:00 пройдут лекции-экскурсии в музее анатомии человека на тему «Строение тела человека в норме и при воздействии внешних факторов». Мероприятие состоится по адресу: Московский тракт, 2 строение 18 (Новоанатомический корпус СибГМУ). Регистрация по ссылке.

В этот же день, в 16:30 состоится экскурсия в музей истории кафедральных школ СибГМУ, основанного академиком РАН, профессором Вячеславом Новицким. Гости смогут рассмотреть несколько тысяч экспонатов, представленных в рамках основных научных школ: физиологов, патофизиологов, морфологов, фармакологов, микробиологов, хирургов, педиатров, акушеров-гинекологов, терапевтов. По каждому научному направлению в музее создано генеалогическое древо их основоположников и учеников с момента основания школы до настоящего времени. Подробнее о нем можно прочитать в нашем материале проекта «Кабинет редкостей».

Мероприятие пройдет по адресу: ул. Учебная, 39 (Биокорпус СибГМУ). Регистрация по ссылке.

Через неделю, 13 июля, в 14:00 стартует экскурсия на тему «Строение тела человека в норме и при воздействии внешних факторов». Мероприятие состоится по адресу: Московский тракт, 2 строение 18 (Новоанатомический корпус СибГМУ). Регистрация по ссылке.

О болезнях человека с позиции патологической анатомии томичи смогут узнать на экскурсии 18 июля в 16:00. Мероприятие состоится по адресу: Московский тракт, 2 строение 18 (Новоанатомический корпус СибГМУ). Регистрация по ссылке.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».