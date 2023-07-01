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В Томске завершили ремонт сетей от котельной на ул. Водяной

ЖКХ, Томские новости, горячая вода ремонт В Томске завершили ремонт сетей от котельной на ул. Водяной

Сегодня, 1 июля, специалисты СП «Тепловые сети» завершили подготовку к отопительному периоду тепловых сетей от котельной на улице Водяной, от которых запитаны около 100 многоквартирных домов в микрорайоне Черемошники.

Как сообщает пресс-служба "ТомскРТС", во время проведения гидравлических испытаний на этих тепловых сетях было выявлено большое количество дефектов. Специалисты устранили повреждения и провели полный комплекс мероприятий по подготовке оборудования к отопительному сезону.

Всего от теплосетей от котельной на улице Водяной запитаны 95 многоквартирных домов, расположенных в микрорайоне Черемошники, в том числе, на улицах Нижне-Луговой, на части проспекта Ленина и в переулке Ново-Станционный.

В сообщении уточняется, что горячее водоснабжение в домах возобновится при условии, что управляющие компании уже завершили работы по подготовке внутридомового оборудования к отопительному периоду.

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